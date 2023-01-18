Росія зазнала повного фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей, - Шольц

Росія вже зазнала повного провалу у досягненні своїх імперіалістичних цілей воюючи проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"Україна успішно захищається та демонструє мужність", - йдеться у заяві.
Шольц зауважив, що РФ зазнала фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей.
"Широкий міжнародний альянс на чолі з G7 надає фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку. Одна тільки Німеччина виділила минулого року понад 12 млрд євро, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - додав канцлер.
Шольц додав, що для завершення війни потрібно, аби Росія програла. Саме тому Німеччина поставляє Україні озброєння у тісній комунікації із партнерами.
Раніше Шольц заявив, що веде переговори про танки Leopard для України з союзниками.
Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, коли юридичні проблеми будуть вирішені, а союзники наслідуватимуть їхній приклад.
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