Росія зазнала повного фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей, - Шольц

"Україна успішно захищається та демонструє мужність", - йдеться у заяві.

Шольц зауважив, що РФ зазнала фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

"Широкий міжнародний альянс на чолі з G7 надає фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку. Одна тільки Німеччина виділила минулого року понад 12 млрд євро, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - додав канцлер.

Шольц додав, що для завершення війни потрібно, аби Росія програла. Саме тому Німеччина поставляє Україні озброєння у тісній комунікації із партнерами.