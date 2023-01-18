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Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия уже потерпела полный провал в достижении своих империалистических целей воюя против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

"Украина успешно защищается и демонстрирует мужество", - говорится в заявлении.

Шольц заметил, что РФ потерпела фиаско в достижении своих империалистических целей.

"Широкий международный альянс во главе с G7 оказывает финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Одна только Германия выделила в прошлом году более 12 млрд евро, и мы будем поддерживать Украину", - добавил канцлер.

Шольц добавил, что для завершения войны нужно, чтобы Россия проиграла. Именно поэтому Германия поставляет Украине вооружение в тесной коммуникации с партнерами.

Ранее Шольц заявил, что ведет переговоры о танках Leopard для Украины с союзниками.

Германия открыта для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении, когда юридические проблемы будут решены, а союзники последуют их примеру.

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