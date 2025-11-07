Росія "вже завтра" може напасти на територію НАТО, - німецький генерал

"Якщо подивитися на нинішні можливості та бойову потужність Росії, то вона може розпочати невеликий напад на територію НАТО вже завтра", - зазначив Золфранк, який очолює об'єднане оперативне командування Німеччини та курує планування оборони.

За його словами, напад може бути невеликим, швидким і регіональним, оскільки РФ "занадто зв'язана в Україні". Водночас він вважає, що країна-агресорка потенційно буде здатна до великомасштабного нападу на НАТО вже у 2029 році, якщо продовжить нарощувати озброєння.

Зольфранк заявив, що, незважаючи на невдачі в Україні, повітряні сили Росії досі мають значну бойову силу, а їхні ядерні та ракетні сили неушкоджені. Хоча Чорноморський флот зазнав серйозних втрат, додав він, інші флоти РФ не були скорочені.

"Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що має намір збільшити загальну чисельність військ до 1,5 мільйона солдатів. І Росія має достатньо основних бойових танків, щоб вже завтра здійснити обмежену атаку", - зазначив німецький генерал.

За словами Зольфранка, рішення країни-агресорки про можливий напад на НАТО залежатиме від трьох факторів: військової сили Росії, її військового досвіду та керівництва.

"Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад є цілком можливим. Чи відбудеться він, чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки", - сказав він.

Зольфранк додав, що РФ націлена як на провокацію НАТО, так і оцінку реакції, щоб "посилити нестабільність, поширити страх, завдати шкоди, шпигувати і перевірити" стійкість Альянсу.