Росія вже третій тиждень застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку

Військові розповіли, що ворог активізувався на Сіверському напрямку. За даними бригади, окупанти використовують у своїх штурмових діях мотоциклетні підрозділи та цивільні автомобілі.

"Завдяки вивіреній системі фіксації та вогневого ураження наші захисники працюють настільки злагоджено, що штурмові групи окупантів ліквідовуються на відстані декількох кілометрів до наших позицій", - наголосили в бригаді.

Також, за даними бійців, збільшилася кількість артилерійських обстрілів з боку ворога. Нині цифри сягають до двохсот обстрілів на день.

Це, на думку військових, може свідчити про планування противником широкомасштабних штурмових дій.

"Наші захисники вже готують гідну відповідь російським загарбникам", - додали в бригаді.

Використання хімічної зброї

"Вже третій тиждень на цьому напрямку ворог використовує хімічну зброю, яка, на превеликий жаль, завдає багато лиха нашим захисникам. Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах", - зауважили бійці.