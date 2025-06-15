Россия уже третью неделю применяет химическое оружие на Северском направлении

Военные рассказали, что враг активизировался на Северском направлении. По данным бригады, оккупанты используют в своих штурмовых действиях мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили.

"Благодаря выверенной системе фиксации и огневого поражения наши защитники работают настолько слаженно, что штурмовые группы оккупантов ликвидируются на расстоянии нескольких километров до наших позиций", - отметили в бригаде.

Также, по данным бойцов, увеличилось количество артиллерийских обстрелов со стороны врага. Сейчас цифры достигают до двухсот обстрелов в день.

Это, по мнению военных, может свидетельствовать о планировании противником широкомасштабных штурмовых действий.

"Наши защитники уже готовят достойный ответ российским захватчикам", - добавили в бригаде.

Использование химического оружия

"Уже третью неделю на этом направлении враг использует химическое оружие, которое, к большому сожалению, наносит много бед нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением ядовитого вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам", - отметили бойцы.