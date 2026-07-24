Росія втретє за добу масовано вдарила по Слов'янську, поранено 16 людей
Росія втретє менше ніж за добу вдарила по Слов'янську. Внаслідок обстрілу авіабомбами поранено 16 людей, серед них дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Російська авіація скинула три авіабомби по середмістю, одна з яких не здетонувала. Сапери вилучили її та знищать у встановленому порядку", - розповіли рятувальники.
Внаслідок удару частково зруйнований 5-поверховий житловий будинок та двоповерхова офісна будівля. Рятувальники визволили з-під завалів трьох поранених, ще двох евакуювали з 3-го поверху, серед них - маломобільна жінка.
"Загалом пошкоджені 16 багатоквартирних будинків та торговельні об'єкти. На місці ударів рятувальники розібрали 23 тонни будівельного сміття", - йдеться у заяві.
Фото: наслідки ворожого удару по Слов'янську (t.me/dsns_telegram)
В ДСНС зазначили, що внаслідок вибухів виникли два осередки займань. Зокрема, загорівся легковий автомобіль та двоповерхова будівля, пожежі були ліквідовані.
Нагадаємо, сьогодні у Слов'янську вранці двічі пролунали вибухи - окупанти скинули на місто авіабомби. Були пошкоджені житлові будинки, підприємство та дипломатична установа.
Внаслідок ранкового удару по місту загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро дістали поранення.