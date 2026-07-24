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Россия третий раз за сутки массированно ударила по Славянску, ранены 16 человек

22:02 24.07.2026 Пт
1 мин
Среди раненых в результате обстрела - ребенок
aimg Валерий Ульяненко
Россия третий раз за сутки массированно ударила по Славянску, ранены 16 человек Фото: последствия вражеского удара по Славянску (t.me/dsns_telegram)
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Россия в третий раз меньше чем через сутки ударила по Славянску. В результате обстрела авиабомбами ранены 16 человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Российская авиация сбросила три авиабомбы по центру города, одна из которых не сдетонировала. Саперы изъяли ее и уничтожат в установленном порядке", - рассказали спасатели.

В результате удара частично разрушен 5-этажный жилой дом и двухэтажное офисное здание. Спасатели освободили из-под завалов троих раненых, еще двоих эвакуировали с 3-го этажа, среди них - маломобильная женщина.

"В общей сложности повреждены 16 многоквартирных домов и торговые объекты. На месте ударов спасатели разобрали 23 тонны строительного мусора", - говорится в заявлении.

Фото: последствия вражеского удара по Славянску (t.me/dsns_telegram)

В ГСЧС отметили, что в результате взрывов возникли два очага возгораний. В частности, загорелся легковой автомобиль и двухэтажное здание, пожары были ликвидированы.

Напомним, сегодня в Славянске утром дважды прогремели взрывы - оккупанты сбросили на город авиабомбы. Были повреждены жилые дома, предприятие и дипломатическое учреждение.

В результате утреннего удара по городу погибли пять человек, еще девять получили ранения.

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