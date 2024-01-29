Россия потеряет "золото" Олимпиады. Любительница допинга получила финальную дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне вынес окончательный вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в ее организме обнаружили запрещенные вещества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт учреждения .

Российская спортсменка получила бан на 4 года за нарушение антидопинговых правил. На соревнованиях в Поднебесной она сдала позитивный допинг-тест.

Валиева нарвалась на дисквалификацию из-за употребления триметазидина, входящего в список запрещенных. Бан продлится до 25 декабря 2025, поскольку злосчастную пробу она сдала после выступления в чемпионате России в декабре 2021-го. Россиянка также потеряет ряд наград.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала "золото" в командном турнире. Тогда награждение так и не состоялось из-за старта антидопингового расследования. Теперь она окончательно лишена олимпийской медали и золотой награды чемпионата Европы-2022.

Все результаты Валиевой на Играх в Пекине аннулированы. Теперь Россия, на зимней Олимпиаде выступавшая под вывеской ОКР (Олимпийский комитет России), предположительно потеряет победу в командном первенстве. Итак, золото достанется сборной США, а японская команда получит серебряные награды. Дополнит же подиум Канада.