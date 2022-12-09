Росія втратить половину енергетичного експорту завдяки санкціям Заходу, - експерти
Завдяки санкціям країн Заходу Росія втратить близько половини свого енергетичного експорту. Дефіциту на світовому ринку не очікується.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нафтова стеля. Як санкції вдарять по Росії та чи чекатиме стрибка цін на бензин і дизель".
Втрати РФ від ембарго наступного року можуть перевищити 100 млрд доларів, а видобуток скоротиться більш ніж на 25%, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Ефект від граничної ціни він оцінює скромніше.
"Що стосується встановлення прайс-кепа на рівні 60 доларів, це може лише мінімально торкнутися російських фінансів, оскільки вже зараз російські компанії торгують нафтою для Китаю та Індії за нижчою ціною", - зазначив експерт. Але в результаті загального пакету енергетичних санкцій, за оцінкою Омельченка, Росія може втратити близько 51% всього енергетичного експорту.
Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев прогнозує менше скорочення - трохи більше 45%. Але навіть у цьому випадку дефіциту на ринку не повинно бути, вважає він.
Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.
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