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Россия потеряет половину энергетического экспорта благодаря санкциям Запада, - эксперты

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Брюссель, Пятница 09 декабря 2022 12:59
Россия потеряет половину энергетического экспорта благодаря санкциям Запада, - эксперты Фото:  Санкции сократят энергетический экспорт России на 50% (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Благодаря санкциям стран Запада Россия потеряет около половины своего энергетического экспорта. Дефицита на мировом рынке не ожидается.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Нефтяной потолок. Как санкции ударят по России и ждать ли скачка цен на бензин и дизель".

Потери РФ от эмбарго в следующем году могут превысить 100 млрд долларов, а добыча сократится более чем на 25%, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Эффект от граничной цены он оценивает скромнее.

"Что касается установки прайс-кэпа на уровне 60 долларов, это может лишь минимально затронуть российские финансы, поскольку уже сейчас российские компании торгуют нефтью для Китая и Индии по более низкой цене", - отметил эксперт. Но в результате общего пакета энергетических санкций, по оценке Омельченко, Россия может потерять порядка 51% всего энергетического экспорта.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует меньшее сокращение - немногим более 45%. Но даже в этом случае дефицита на рынке быть не должно, считает он.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

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