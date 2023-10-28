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Росія втратила близько 4 тисяч військових під час наступу на Авдіївку, - Умєров

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, 28 жовтня, російські терористи втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу під час наступу на Авдіївку, Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна, перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою. 

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину - приблизно 4 тисячі солдатів", - відзначив Умєров. 

Про що ще говорили? 

  • міністр оборони України подякував голові Пентагону за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів; 
  • як пише пресслужба Пентагону, сторони також порушили питання майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", - пише пресслужба Міноборони. 

Російський наступ на Авдіївку 

Російські терористи близько двох тижнів тому суттєво активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто й сусідні населені пункти. Як відзначив голова Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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