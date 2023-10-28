Росія втратила близько 4 тисяч військових під час наступу на Авдіївку, - Умєров

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна, перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину - приблизно 4 тисячі солдатів", - відзначив Умєров.

Про що ще говорили?

міністр оборони України подякував голові Пентагону за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів;

як пише пресслужба Пентагону, сторони також порушили питання майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", - пише пресслужба Міноборони.

Російський наступ на Авдіївку

Російські терористи близько двох тижнів тому суттєво активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто й сусідні населені пункти. Як відзначив голова Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.