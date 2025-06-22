Россия потеряла на фронте 1100 солдат и 7 крылатых ракет, - Генштаб

За последние сутки с 21 на 22 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1100 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что на фронте за сутки произошло почти 130 боев и тысячи обстрелов. Больше всего обстрелов было на Покровском направлении.

Примечательно, что РФ массово вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии на фронт для участия в войне против Украины. Большинство из них погибает.

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