Россия потеряла на фронте 1100 солдат и 7 крылатых ракет, - Генштаб
Иллюстративное фото: ВСУ уничтожают оккупантов на фронте (Getty Images)
За последние сутки с 21 на 22 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1100 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 011 490 (+1100) человек;
- танков - 10 964 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин - 22 867 (+2) единиц;
- артиллерийских систем - 29 432 (+39) единицы;
- РСЗО - 1421 единица;
- средства ПВО - 1188 единиц;
- самолетов - 416 единиц;
- вертолетов - 337 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 579 (+157) единицы;
- крылатых ракет - 3 376 (+7)единиц;
- кораблей/катеров - 28 единиц;
- подводных лодок - 1 единица;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 734 (+117) единиц;
- специальной техники - 3920 (+0) единиц.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее Генштаб сообщил, что на фронте за сутки произошло почти 130 боев и тысячи обстрелов. Больше всего обстрелов было на Покровском направлении.
Примечательно, что РФ массово вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии на фронт для участия в войне против Украины. Большинство из них погибает.
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