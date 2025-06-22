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Россия потеряла на фронте 1100 солдат и 7 крылатых ракет, - Генштаб

Воскресенье 22 июня 2025 07:34
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Россия потеряла на фронте 1100 солдат и 7 крылатых ракет, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ уничтожают оккупантов на фронте (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За последние сутки с 21 на 22 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1100 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 011 490 (+1100) человек;
  • танков - 10 964 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин - 22 867 (+2) единиц;
  • артиллерийских систем - 29 432 (+39) единицы;
  • РСЗО - 1421 единица;
  • средства ПВО - 1188 единиц;
  • самолетов - 416 единиц;
  • вертолетов - 337 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 41 579 (+157) единицы;
  • крылатых ракет - 3 376 (+7)единиц;
  • кораблей/катеров - 28 единиц;
  • подводных лодок - 1 единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52 734 (+117) единиц;
  • специальной техники - 3920 (+0) единиц.

Возможно, это изображение ‎текст «‎npoTRrom npoTRrom24.02.22- 24.02 22.06.2025 OPΙΕΗOBΗΙ BTPATИ npOTИBHИKA CKЛAЛИ ~1011490 +1100 oco6oBoro cKлaAy personnel 416 лB aircraft 10964 +9 aHKиB tanks 337 reл.KonTepиB helicopters 41579 +157 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 22867 +2 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH troop -carrying troop-carryingAFVs AFVs 3376 Kpилaτί paKeTи cruise missiles 29432+3 +39 apTилepииcbKиx cиcTem artillery systems 28 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1421 PC3B MLRS 1 n.ABoAHΊ 4oBHи submarines 52734 +117 aBTomo6илbHa TexKa Ta uиcTepHи 3ΠM vehicles fuel tanks 1188 3aco6иnno nno anti-aircraft anti-aireraftsystems systems لل 3920 cneuиaлbHa TexHиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaйHи‎»‎

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что на фронте за сутки произошло почти 130 боев и тысячи обстрелов. Больше всего обстрелов было на Покровском направлении.

Примечательно, что РФ массово вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии на фронт для участия в войне против Украины. Большинство из них погибает.

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