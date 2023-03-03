Росія втратила 5000 одиниць бронетехніки: британська розвідка назвала одну із причин

Як зазначається у зведенні, незважаючи на війну в Україні, російські оборонні підприємства продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.

Зокрема, на нещодавньому заході було представлено систему активного захисту "Арена-Е", призначену для підвищення живучості бронетехніки.

У рекламі йдеться про те, що вона усуне загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е".

Водночас не надходило доказів встановлення систем "Арена-Е" на власні машини Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки.

"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах - проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій", - зазначають у Міноборони Британії.