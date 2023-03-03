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Росія втратила 5000 одиниць бронетехніки: британська розвідка назвала одну із причин

Фото: Росія втратила на війні 5000 одиниць бронетехніки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія втратила на війні з Україною 5 тисяч одиниць бронетехніки. Однією з причин є нездатність виробляти системи захисту у промислових масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, незважаючи на війну в Україні, російські оборонні підприємства продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь.

Зокрема, на нещодавньому заході було представлено систему активного захисту "Арена-Е", призначену для підвищення живучості бронетехніки.

У рекламі йдеться про те, що вона усуне загрози, найбільш небезпечні для бронетехніки: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е".

Водночас не надходило доказів встановлення систем "Арена-Е" на власні машини Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки.

"Ймовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах - проблема, що посилюється дією міжнародних санкцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ розгромили російську армію у найбільшій танковій битві цієї війни. Під Вугледаром Росія втратила не менше 130 танків та бронетранспортерів.

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