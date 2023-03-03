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Россия потеряла 5000 единиц бронетехники: британская разведка назвала одну из причин

Фото: Россия потеряла на войне 5000 единиц бронетехники (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия потеряла на войне с Украиной 5000 единиц бронетехники. Одной из причин является неспособность производить системы защиты в промышленных масштабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, несмотря на войну в Украине, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

В частности, на недавнем мероприятии была представлена система активной защиты "Арена-Э", предназначенная для повышения живучести бронетехники.

В рекламе говорится, что она устранит угрозы, наиболее опасные для бронетехники: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Э".

Вместе с тем, не поступало доказательств установки систем "Арена-Э" на собственные машины России в Украине, где она потеряла более 5000 единиц бронетехники.

"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах - проблема, которая усугубляется действием международных санкций", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ВСУ разгромили российскую армию в самой крупной танковой битве этой войны. Под Угледаром Россия потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров.

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