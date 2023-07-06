Росія втрачає перевагу у важкій техніці на фронті, - Bloomberg

В оновленій базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, йдеться про те, що союзники Києва поставили 471 новий танк з початку війни, і ще 286 ще не надійшли, навіть незважаючи на те, що кількість нових обіцянок сповільнилася.

У поєднанні з підрахунком техніки, втраченою або захопленою розвідувальною групою Oryx із відкритих джерел, яку багато хто вважає консервативною, цифри дозволяють припустити, що танковий парк України зріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.

Скоротився розрив і за артилерією та реактивними системами залпового вогню, хоч і з набагато меншим відривом.

Дані про танки, зокрема, збігаються з даними, наданими начальником штабу оборони Великобританії Тоні Радакіним.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії, - заявив Радакін комітету з оборони парламенту. - Минулого року вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому разі може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і в кращому разі може виробляти 200 танків на рік”.

За даними Oryx, який реєструє лише ті втрати, які може підтвердити, з початку війни у 2022 році було знищено, пошкоджено, кинуто або захоплено 2082 російські танки.

Секретні дані

Навколо таких цифр існує невизначеність, оскільки обидві сторони розглядають свої втрати як державну таємницю. Також є значні труднощі зі збором даних із відкритих джерел, особливо коли йдеться про українські втрати, які гірше реєструються. Також немає достовірних даних про кількість замінених танків чи артилерійських знарядь, які Росія виробила чи вилучила із глибоких складів з початку війни.

Україна, однак, пережила перший рік війни приблизно з тією ж кількістю важких озброєнь, що й на початку, незважаючи на великі втрати, за словами Йоханна Мішеля, фахівця із наземних бойових дій у лондонському International Institute for Strategic Studies (IISS). Раніше цього року Мішель провів свій аналіз наявних даних, скоригувавши можливі похибки в даних. З того часу було більше втрат, поставок та захоплень російських танків.

Однак цього не можна сказати про Росію, яка також змушена резервувати частину своїх сил для оборони в інших частинах найбільшої на території країни у світі. За словами Мішеля, зміна балансу важких озброєнь важлива, але далеко не вирішальна для контрнаступу України.

Ціна "як і раніше висока" для України

"Навіть якщо ситуація буде більш рівною за кількістю, проблема в тому, що Україні зараз потрібно повернути територію, тому вона йде в наступ проти добре підготовленої оборони, а для цього потрібна сильна перевага", - сказав Мішель.

Як зазначає Bloomberg, це пояснює прагнення українських сил знищити російську артилерію та шляхи постачання, перш ніж вводити у бій основну частину бригад, підготовлених для контрнаступу. Генштаб України останнім часом майже щодня заявляє про знищення понад 30 російських гармат артилерії.

Оновлення Кільського інституту своїх даних за період з 25 лютого по 31 травня показало, що обіцянки допомоги були значно нижчими, ніж узимку, незважаючи на деякі великі пакети з Німеччини та США, при цьому військові зобов'язання склали 9 млрд за цей період.

Водночас частка військової допомоги зросла порівняно з фінансовими та гуманітарними зобов'язаннями, йдеться у повідомленні інституту. У звіті йдеться, що США та держави-члени Європейського Союзу найповільніше виконували зобов'язання з постачання озброєнь: 286 із 757 танків та 177 із 556 155-мм та 152-мм гаубиць ще не надійшли.

Ці затримки можуть зробити навіть деякі з доставлених танків менш ефективними, ніж вони мають бути, оскільки українським силам довелося поспішати з навчанням, яке часто проводять різні партнери по НАТО, які мають різну практику.

"Поки що українці не мають явної переваги, - сказав Мішель, - ціна спроби просунутися вперед буде дуже високою".

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць, півтора місяці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повільне постачання озброєнь може призвести до деяких труднощів на фронті та уповільнення контрнаступу.