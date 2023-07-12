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Росія не впливатиме на процес запрошення України до НАТО, - Шольц

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Середа 12 липня 2023 22:25
Росія не впливатиме на процес запрошення України до НАТО, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі рішення про перспективи України в Альянсі є хорошими. Росія ніяк не впливатиме на цей процес.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми ухвалили дуже хороші рішення про перспективи України в НАТО. Можна по-різному його інтерпретувати, але воно було одностайним, і президент України сьогодні дуже високо оцінив це рішення", - заявив він.

За словами Шольца, Росія не буде робити свій внесок у дебати щодо членства України.

"І цілком зрозуміло, що це питання про членство в НАТО, звичайно, не обговорюватиметься іншими країнами, які не є частиною цього Альянсу. Росія не буде робити свій внесок у ці дебати", - додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Учора у Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО. Країни-члени НАТО погодили спільне комюніке по Україні. У ньому союзники окреслили бачення того, яким має бути шлях нашої країни до членства в Альянсі.

Лідери країн-членів визначили, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться та країна виконає певні умови.

На саміті також узгодили пакет із трьох елементів, які мають наблизити вступ України до Альянсу. Зокрема, йдеться про відміну вимоги щодо виконання ПДЧ.

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