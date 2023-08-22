Росія вперше вивела на бойове чергування новий ракетоносій "Циклон", - Гуменюк

Зранку, 22 серпня, росіяни вивели в Чорне море новий корабель "Циклон", який нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо" .

За її словами, загалом росіяни вивели в море одразу три кораблі-носії ракет "Калібр" сумарним залпом до 20 ракет цього типу. Серед них новітній корабель "Циклон".

Водночас російські окупанти проводили "розвідку боєм" нашої ППО, використовуючи поодинокі ударні безпілотники.

"Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України", - зазначила речниця.

Корабель "Циклон"

Нагадаємо, 12 липня пропагандистські ЗМІ почали писати про те, що у Керчі збудували корабель "Циклон", щоб посилити Чорноморський флот.

При цьому речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що корабель ще навіть не пройшов випробувань. А вся інформація про "Циклон", яку розповсюджують у РФ, - пропагандистська картинка.

Детальніше про "Циклон" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.