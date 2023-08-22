Россия впервые вывела на боевое дежурство новый ракетоноситель "Циклон", - Гуменюк

Утром 22 августа россияне вывели в Черное море новый корабль "Циклон", который недавно был принят в состав Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" .

По ее словам, всего россияне вывели в море сразу три корабля-носителя ракет "Калибр" суммарным залпом до 20 ракет этого типа. Среди них новейший корабль "Циклон".

В то же время российские оккупанты проводили "разведку боем" нашей ПВО, используя единичные ударные беспилотники.

"Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины", - отметила спикер.

Корабль "Циклон"

Напомним, 12 июля пропагандистские СМИ начали писать о том, что в Керчи был построен корабль "Циклон", чтобы усилить Черноморский флот.

При этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что корабль еще даже не прошел испытаний. А вся информация о "Циклоне", которую распространяют в РФ, - пропагандистская картинка.

Подробнее о "Циклоне" можете узнать в материале РБК-Украина.