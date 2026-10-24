Росія вперше допустила іноземного посланця до українських полонених, - омбудсмен
До українських військовополонених уперше від початку повномасштабної війни фізично допустили іноземного представника - кардинала Маттео Дзуппі.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Захисники України також підтвердили, що до них почали навідуватися представники російської уповноваженої з прав людини.
Український омбудсмен зазначив, що регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою Яною Лантратовою.
Під час останньої розмови сторони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян.
Лубінець наголосив, що кожен обмін є результатом складних перемовин і водночас шансом на прогрес у звільненні військовополонених і цивільних.
Уповноважений висловив сподівання, що позитивна динаміка з допуском представників збережеться.
За його словами, українська сторона робитиме все можливе, щоб усі громадяни повернулися з російських місць несвободи.
Нагадаємо, 23 жовтня Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими - перший за останні два місяці.
Додому повернулися 270 українців, серед яких воїни Нацгвардії (зокрема бійці "Азову"), прикордонники, тероборонівці, представники ВМС, Сухопутних та Десантно-штурмових військ, Держспецслужби транспорту, а також девʼять цивільних.
Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.
Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав цей процес "історичним".
За його словами, в межах третього етапу великого обміну вдалося визволити найбільшу кількість незаконно засуджених Росією оборонців - 86 осіб, а також одного військовослужбовця, щодо якого РФ здійснювала кримінальне переслідування.