Росія вперше допустила іноземного посланця до українських полонених, - омбудсмен

До українських військовополонених уперше від початку повномасштабної війни фізично допустили іноземного представника - кардинала Маттео Дзуппі.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Захисники України також підтвердили, що до них почали навідуватися представники російської уповноваженої з прав людини.

Український омбудсмен зазначив, що регулярно проводить зустрічі з російською уповноваженою Яною Лантратовою.

Під час останньої розмови сторони знову обговорили подальші кроки для повернення українських громадян.

Лубінець наголосив, що кожен обмін є результатом складних перемовин і водночас шансом на прогрес у звільненні військовополонених і цивільних.

Уповноважений висловив сподівання, що позитивна динаміка з допуском представників збережеться.

За його словами, українська сторона робитиме все можливе, щоб усі громадяни повернулися з російських місць несвободи.