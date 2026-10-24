Россия впервые допустила иностранного посланника к украинским пленным, - омбудсмен

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К украинским военнопленным впервые с начала полномасштабной войны физически допустили иностранного представителя - кардинала Маттео Дзуппи.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Защитники Украины также подтвердили, что в них стали наведываться представители российского уполномоченного по правам человека. Украинский омбудсмен отметил, что регулярно проводит встречи с российской уполномоченной Яной Лантратовой. Во время последнего разговора стороны вновь обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан. Лубинец подчеркнул, что каждый обмен является результатом сложных переговоров и одновременно шансом на прогресс в освобождении военнопленных и гражданских. Уполномоченный выразил надежду, что положительная динамика с допуском представителей сохранится. По его словам, украинская сторона будет делать все возможное, чтобы все граждане вернулись с российских мест несвободы.