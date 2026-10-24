Россия впервые допустила иностранного посланника к украинским пленным, - омбудсмен
К украинским военнопленным впервые с начала полномасштабной войны физически допустили иностранного представителя - кардинала Маттео Дзуппи.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Защитники Украины также подтвердили, что в них стали наведываться представители российского уполномоченного по правам человека.
Украинский омбудсмен отметил, что регулярно проводит встречи с российской уполномоченной Яной Лантратовой.
Во время последнего разговора стороны вновь обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан.
Лубинец подчеркнул, что каждый обмен является результатом сложных переговоров и одновременно шансом на прогресс в освобождении военнопленных и гражданских.
Уполномоченный выразил надежду, что положительная динамика с допуском представителей сохранится.
По его словам, украинская сторона будет делать все возможное, чтобы все граждане вернулись с российских мест несвободы.
Напомним, 23 октября Украина и Россия провели новый обмен военнопленными - первый за последние два месяца.
Домой вернулись 270 украинцев, среди которых воины Нацгвардии (в том числе бойцы "Азова"), пограничники, терробороновцы, представители ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Госспецслужбы транспорта, а также девять гражданских.
Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал этот процесс "историческим".
По его словам, в рамках третьего этапа крупного обмена удалось освободить наибольшее количество незаконно осужденных Россией защитников - 86 человек, а также одного военнослужащего, в отношении которого РФ осуществляла уголовное преследование.