Росія вп’яте атакувала "Запоріжсталь": по комбінату випустили шість ракет балістики

Як зазначається, завдяки своєчасному переходу працівників до укриттів цього разу обійшлося без загиблих і поранених.

"Росія продовжує бити по металургійному підприємству, яке після попередніх атак так і не повернулося до нормальної роботи. Тож логіки в цих ударах немає, як і в самій війні. Після таких тривожних ночей хочеться звернути увагу на головне – і це не Росія та її атаки. Головне – це наші люди. Дякую нашим працівникам, нашій команді, яка виявилася сильнішою за обстріли й шалений тиск", - наголосив операційний директор "Групи Метінвест" Олександр Мироненко.

Росія вп’яте атакувала "Запоріжсталь" (фото: metinvestholding.com)

За його словами, професіоналізм, компетентність і командний дух завжди були нашими цінностями, але в такі часи на перший план виходить саме сила духу наших людей, а країна-агресор руйнує та спотворює, намагається знищити.

"А наші люди продовжують працювати: метр за метром розбирають завали, гуртуються під час ліквідації наслідків ударів, почувши сигнал повітряної тривоги, також гуртом прямують до укриттів. Щоб після відбою знову повернутися до робіт на пошкоджених майданчиках. Щоб дістатися своїх робочих місць – біля чавунних льоток, енергетичних агрегатів, тепловозів. Щоб зрозуміти, що кожен може зробити для того, аби знову виконувати свою роботу. Дякую кожному, хто не втрачає віри в себе та українську металургію, кожному, хто бореться. У цьому – наша головна цінність, якої росіяни не можуть у нас відібрати", – додав він.