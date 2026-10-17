Россия в пятый раз атаковала "Запорожсталь": по комбинату выпустили шесть ракет баллистики

На рассвете шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры "Запорожсталь", а также повторно повредили производственные площадки доменного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".
Как отмечается, благодаря своевременному переходу работников к укрытиям в этот раз обошлось без погибших и раненых.
"Россия продолжает наносить удары по металлургическому предприятию, которое после предыдущих атак так и не возобновило нормальную работу. Поэтому в этих ударах нет никакой логики, как и в самой войне. После таких тревожных ночей хочется обратить внимание на главное — и это не Россия и её атаки. Главное — это наши люди. Спасибо нашим сотрудникам, нашей команде, которая оказалась сильнее обстрелов и безумного давления", — подчеркнул операционный директор "Группы Метинвест" Александр Мироненко.
По его словам, профессионализм, компетентность и командный дух всегда были нашими ценностями, но в такие времена на первый план выходит именно сила духа наших людей, а страна-агрессор разрушает и уродует, пытается уничтожить.
"А наши люди продолжают работать: метр за метром расчищают завалы, объединяются при ликвидации последствий ударов, услышав сигнал воздушной тревоги, также все вместе направляются в укрытия. Чтобы после отбоя снова вернуться к работам на поврежденных площадках. Чтобы добраться до своих рабочих мест – у чугунных желобов, энергетических агрегатов, тепловозов. Чтобы понять, что каждый может сделать для того, чтобы снова выполнять свою работу. Спасибо каждому, кто не теряет веры в себя и в украинскую металлургию, каждому, кто борется. В этом — наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отнять", — добавил он.
"Запорожсталь" подверглась массированным баллистическим атакам 11 и 27 августа, 12 и 17 сентября и сегодня, 17 октября. За это время суммарно по предприятию выпустили 23 баллистических ракеты. В результате этих ударов погибли восемь работников предприятия, еще 31 металлург получил ранения разной степени тяжести.
После обстрела 11 августа весь производственный комплекс был остановлен. Работников привлекли к разбору завалов и ликвидации последствий атаки, чтобы оценить повреждения и возможности восстановления.
Некоторые технологические процессы оперативно возобновили, чтобы поддерживать оборудование в безопасном состоянии и устранить потенциальные техногенные риски для работников и горожан. В дальнейшем их работа была обеспечена на критически необходимом уровне. В то же время производство в обычном режиме так и не возобновилось.
Учитывая постоянные риски безопасности из-за системных обстрелов Запорожья российскими войсками на предприятии оперативно расширили сеть защитных сооружений.
Дополнительно установили мобильные укрытия с усиленными конструкциями в зонах, где производятся работы по ликвидации последствий атак и ремонту поврежденного оборудования. Это позволило максимально сократить расстояние и время, необходимые работникам, чтобы добраться до укрытия, что особенно важно во время атак баллистики.