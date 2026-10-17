Россия в пятый раз атаковала "Запорожсталь": по комбинату выпустили шесть ракет баллистики

Как отмечается, благодаря своевременному переходу работников к укрытиям в этот раз обошлось без погибших и раненых.

"Россия продолжает наносить удары по металлургическому предприятию, которое после предыдущих атак так и не возобновило нормальную работу. Поэтому в этих ударах нет никакой логики, как и в самой войне. После таких тревожных ночей хочется обратить внимание на главное — и это не Россия и её атаки. Главное — это наши люди. Спасибо нашим сотрудникам, нашей команде, которая оказалась сильнее обстрелов и безумного давления", — подчеркнул операционный директор "Группы Метинвест" Александр Мироненко.

Россия в пятый раз атаковала "Запорожсталь" (фото: metinvestholding.com)

По его словам, профессионализм, компетентность и командный дух всегда были нашими ценностями, но в такие времена на первый план выходит именно сила духа наших людей, а страна-агрессор разрушает и уродует, пытается уничтожить.

"А наши люди продолжают работать: метр за метром расчищают завалы, объединяются при ликвидации последствий ударов, услышав сигнал воздушной тревоги, также все вместе направляются в укрытия. Чтобы после отбоя снова вернуться к работам на поврежденных площадках. Чтобы добраться до своих рабочих мест – у чугунных желобов, энергетических агрегатов, тепловозов. Чтобы понять, что каждый может сделать для того, чтобы снова выполнять свою работу. Спасибо каждому, кто не теряет веры в себя и в украинскую металлургию, каждому, кто борется. В этом — наша главная ценность, которую россияне не могут у нас отнять", — добавил он.