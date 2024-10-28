Росія вночі запустила сотню дронів: скільки знищила ППО

Ворог запускав безпілотники із напрямків російського Курську, Орелу та Приморсько-Ахтарську.

До відбиття атаки були залучені:

зенітні ракетні війська;

авіація;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 дронів у межах:

Київської;

Сумської;

Харківської;

Чернігівської;

Полтавської та низки інших областей.

Більшість дронів були збиті у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Зокрема 24 дрони були локаційно втрачені, а ще чотири - полетіли у напрямку Росії та Білорусі.

"На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України", - додають Повітряні сили.

Обстріли України

З початку повномасштабної агресії Росії обстріли українських міст і сіл стали щоденною реальністю, спричиняючи значні руйнування та загрози для цивільного населення. Російські війська застосовують широкий спектр озброєнь, включаючи ракети, керовані авіабомби та дрони-камікадзе, зокрема, іранського виробництва. Останнім часом суттєво зросла частота атак дронами, які здійснюються майже щоночі.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Литвиненка, Росія може відновити масовані обстріли української енергетики найближчим часом. Можливо, це станеться з початком опалювального сезону.