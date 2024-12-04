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Росія вночі запустила проти України 50 дронів: скільки збила ППО

Фото: Росія вночі запустила проти України 50 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 4 грудня Російська Федерація (РФ) атакувала Україну керованою авіаційною ракетою та 50-ма безпілотниками. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі ворог застосував: 

  • керовану авіаційну ракету Х-59/69, яку запустив із повітряного простору Курської області; 
  • 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони інших типів. Райони пусків безпілотників - російські Приморсько-Ахтарськ, Орел, Міллерово. 

До відбиття атаки були підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сили оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 дронів у межах Київської, Харківської, Полтавської та низки інших областей. Зокрема 18 дронів були локаційно втрачені й ще один - вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території.

Обстріли України 

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів, що створює загрозу не лише для цивільної інфраструктури, але й для цивільних. Для ударів терористи застосовують різний спектр озброєння, у тому ж числі дрони, ракети й не тільки. 

Також протягом останніх місяців ворог майже кожної ночі вдається до нічних атак. Як приклад, у ніч на 3 грудня терористи застосували 28 ударних дронів типу Shahed й безпілотники інших типів. Тоді ж ППО вдалось знищити 22 БпЛА

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