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Росія вночі запустила дві ракети й більше 20 безпілотників: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: ППО вночі збила 13 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 27 грудня ворог запустив дві ракети "Іскандер-М" й більше 20 безпілотників. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 13 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними Повітряних сил, ворог запустив проти України: 

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей; 
  • 24 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й безпілотники інших типів із напрямків Орел, Брянськ та Міллерево. 

До відбиття повітряної атаки були залучені: 

  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 13 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та  Донецькій областях. Також 11 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Обстріли України 

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно здійснює удари по території України, застосовуючи широкий арсенал озброєння. Серед основних видів використовуваного озброєння - артилерійські установки, різноманітні ракети, авіаційні засоби ураження, а також безпілотники.

Зокрема протягом останнього місяця почастішали саме нічні атаки на Україну. Наприклад, у ніч на 26 грудня Росія застосувала 31 ударний дрон. Тоді ж ППО збила 20 з них й ще 11 були локаційно втрачені

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