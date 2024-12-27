Россия ночью запустила две ракеты и более 20 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 27 декабря враг запустил две ракеты "Искандер-М" и более 20 беспилотников. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 13 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно данным Воздушных сил, враг запустил против Украины:

две баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;

24 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и беспилотники других типов с направлений Орел, Брянск и Миллерево.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 13 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также 11 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно осуществляет удары по территории Украины, применяя широкий арсенал вооружения. Среди основных видов используемого вооружения - артиллерийские установки, различные ракеты, авиационные средства поражения, а также беспилотники.

В частности, в течение последнего месяца участились именно ночные атаки на Украину. Например, в ночь на 26 декабря Россия применила 31 ударный дрон. Тогда же ПВО сбила 20 из них и еще 11 были локационно потеряны.