Росія вночі запустила більше сотні дронів по Україні: як відпрацювала ППО

У ніч на 7 лютого 2025 року, з 19:00 6 лютого, противник атакував Україну 112-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Їх було запущено із напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Брянськ;

Шаталово.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - сказано у повідомленні.

Станом на 09:00 п'ятниці, 7 лютого, підтверджено збиття 81-го ударного дрона типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Також 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений, без негативних наслідків. Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Київська та Хмельницька області.