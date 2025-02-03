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Росія вночі запустила більше 70 дронів: як відпрацювала ППО

Понеділок 03 лютого 2025 09:23
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Росія вночі запустила більше 70 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 70 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 3 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала 71-м безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed й дронами інших типів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 38 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Безпілотники ворог запускав з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Криму.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 38 безпілотників у межах:

  • Харківської;
  • Полтавської;
  • Київської;
  • Сумської;
  • Чернігівської;
  • Черкаської;
  • Запорізької;
  • Дніпропетровської;
  • Вінницької;
  • Хмельницької областей.

Ще 25 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Черкаська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Зокрема майже кожної ночі терористи запускають безпілотники. Наприклад, у ніч на 2 лютого росіяни запустили 55 дронів. Тоді ж ППО працювала в 10 областях.

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