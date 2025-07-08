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Росія вночі запустила 4 ракети та пів сотні дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: РФ вночі запустила 54 дрона та 4 ракети (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 8 липня російські загарбники запустили по Україні 58 засобів повітряного нападу. Ворожі ударні безпілотники влучили у 5 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема, ворог атакував 54 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами, а також випустив 4 зенітні керовані ракети С-300/400  з території Курської області. 

Напрямки запуску дронів: Курськ, Орел (рф) і Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони України знищили 34 ворожі дрони, з них:

  • 26 - збито вогневими засобами,
  • 8 - подавлено або виведено з ладу засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Атака на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України.

Так, в ніч проти 8 липня окупанти атакували дронами Миколаїв. Унаслідок удару сталася пожежа в передмісті, один чоловік отримав поранення.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за останній тиждень терору Росія атакувала Україну, випустивши близько 1270 ударних дронів, 39 ракет і майже 1000 керованих авіаційних бомб (КАБів).

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Російська ФедераціяППОПовітряні сили УкраїниВійна в Україні