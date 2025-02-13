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Росія вночі запустила 140 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 13 лютого Росія запустила проти України 140 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Ворог запускав безпілотники з напрямків російських міст Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. 

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 85-ти дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у межах Харківської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Кіровоградської та низки інших областей. 

Ще 52 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок атаки постраждали Одеська та Харківська області. 

Обстріли України з боку Росії  

З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно завдає ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по території України. Обстріли спрямовані як на військові об’єкти, так і на цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, лікарні, школи та енергетичні підприємства.

Для атак Росія використовує широкий спектр озброєнь: балістичні та крилаті ракети, іранські дрони-камікадзе Shahed, артилерію та авіацію.

Наприклад, у ніч на 12 лютого, російські терористи випустили по Україні сім балістичних ракет та 123 дрони. Тоді ж сили ППО збили шість ракет та 71 дрон.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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