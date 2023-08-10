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Росія вночі випустила по Україні 10 дронів: скільки вдалося збити

Фото: сили ППО вночі збили 7 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська цієї ночі випустили по Україні 10 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили протиповітряної оборони збили більшість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти у ніч на 10 серпня випустили дрони із північно-східного напрямку, а саме з району Курська. Всього росіяни випустили 10 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Атака тривала з 23:00 до 4:00.

Українські військові знищили 7 ворожих "Шахедів". Захисники використали зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Повітряні сили підтверджують, що дрони вдарили по Рівненській області, але зазначають, що про наслідки буде інформувати місцева влада.

Атака на Україну

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну, використавши дрони. Повітряна тривога декілька разів лунала у регіонах протягом ночі.

У Київській та Хмельницькій областях вночі чули вибухи через роботу ППО. На щастя, влучань та постраждалих немає.

У Рівненській області ворожі дрони вдарили по нафтобазі, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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