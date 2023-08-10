Росія вночі випустила по Україні 10 дронів: скільки вдалося збити

Окупанти у ніч на 10 серпня випустили дрони із північно-східного напрямку, а саме з району Курська. Всього росіяни випустили 10 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Атака тривала з 23:00 до 4:00.

Українські військові знищили 7 ворожих "Шахедів". Захисники використали зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Повітряні сили підтверджують, що дрони вдарили по Рівненській області, але зазначають, що про наслідки буде інформувати місцева влада.

Атака на Україну

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну, використавши дрони. Повітряна тривога декілька разів лунала у регіонах протягом ночі.

У Київській та Хмельницькій областях вночі чули вибухи через роботу ППО. На щастя, влучань та постраждалих немає.

У Рівненській області ворожі дрони вдарили по нафтобазі, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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