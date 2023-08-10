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Россия ночью выпустила по Украине 10 дронов: сколько удалось сбить

Фото: силы ПВО ночью сбили 7 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска этой ночью выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе иранского производства. Силы противовоздушной обороны сбили большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты в ночь на 10 августа выпустили дроны с северо-восточного направления, а именно из района Курска. Всего россияне выпустили 10 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Атака длилась с 23:00 до 4:00.

Украинские военные уничтожили 7 вражеских "Шахедов". Защитники использовали зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Воздушные силы подтверждают, что дроны ударили по Ровенской области, но отмечают, что о последствиях будут информировать местные власти.

Атака на Украину

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину, использовав дроны. Воздушная тревога несколько раз звучала в регионах этой ночью.

В Киевской и Хмельницкой областях ночью слышали взрывы из-за работы ПВО. К счастью, попаданий и пострадавших нет.

В Ровенской области вражеские дроны ударили по нефтебазе, в результате чего возник масштабный пожар.

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