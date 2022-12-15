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Россия ночью ударила с С-300 по Купянску: поврежден объект критической инфраструктуры

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Купянск, Четверг 15 декабря 2022 09:09
Россия ночью ударила с С-300 по Купянску: поврежден объект критической инфраструктуры Фото: российские войска ночью ударили с С-300 по Купянску (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Около полуночи российские войска ударили по С-300 по г. Купянск Харьковской области. В результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Около 23:45 в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет", - написал он.

Ранее мы писали, что под обстрел в Купянске попала скорая, фельдшер получил ранения.

Напомним, российские войска каждый день обстреливают город Купянск в Харьковской области, однако угрозы наступления военных РФ в этом направлении сейчас нет.

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