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Росія вночі вдарила по Краматорську: мер розповів про наслідки

Фото: Росія вночі вдарила по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на суботу, 17 грудня, окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область). Удар на себе прийняли навчальний заклад та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську", - написав він.

За його словами, окупанти знов б’ють по цивільній інфраструктурі: пошкоджено дорожнє покриття, заклад освіти та приватні будинки.

"На щастя, обійшлося без жертв", - додав Гончаренко.

Як повідомлялось, російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак поранення отримали троє людей.

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