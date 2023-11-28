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Росія вночі та зранку атакувала Україну ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 10:59
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Росія вночі та зранку атакувала Україну ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО Фото: Росія вночі та зранку атакувала Україну ракетами та дронами (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у вівторок, 28 листопада, знову атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети. Сили ППО збили два дрони - "шахед" та "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Цієї ночі, 28 листопада, протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу "Shahed", а під ранок, на півдні - розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Ракетні удари

Також, як зазначають військові, уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету.

"А близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю, використавши балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер-М", - додали у Повітряних силах.

Обстріл Запоріжжя

Близько 9:00 28 листопада російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя, використавши одну з модифікацій ракети "Іскандер". На той момент у місті та області було оголошено повітряну тривогу, а у Повітряних силах попередили про можливу загрозу балістики. Перед цим у місті повідомляли про вибух. На даний момент відомо про одного пораненого.

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