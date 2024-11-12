Росія вночі атакувала Україну ракетами та більше ніж сотнею дронів: скільки збила ППО

Цієї ночі росіяни:

завдали удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300, яку випустили із Бєлгородської області Росії;

запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із Курської області по Чернігівській області;

атакували керованими авіаційними бомбами (КАБи) по Сумській та Харківській областях;

запустили проти України 110 ударних дронів типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську та Брянська.

До відбиття повітряної атаки залучались зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00:

підтверджено збиття 46 дронів в межах Київської, Житомирської, Сумської, Полтавської та низки інших областей;

в межах Київської, Житомирської, Сумської, Полтавської та низки інших областей; 60 дронів локаційно втрачено у різних регіонах України;

два безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Обстріли України

З початком повномасштабного вторгнення обстріли українських міст і сіл з боку російських сил стали постійною загрозою. Противник активно використовує широкий спектр озброєння - від ракет і керованих авіабомб до дронів-камікадзе, спрямованих на удари по критичній інфраструктурі та житлових об’єктах.

Останніми місяцями значно зросла інтенсивність нічних атак із застосуванням безпілотників, що ставить перед Україною нові завдання для захисту від повітряних загроз.

У тому ж числі вчора, 11 листопада, ворог відпрацював тактику пусків ракет з імітацією. Як пояснили в Центрі протидії дезінформації, Росія готова до масованих обстрілів.