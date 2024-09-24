Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Нічна атака на Україну

Увечері 23 вересня в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Спершу сигнал тривоги пролунав у північних і східних регіонах, а близько 22:47 його оголосили в Києві та центральних областях. У цей час Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі в Чернігівській області, що рухалася в бік Київської.

Згодом стало відомо, що сили ППО працюють у Київській області для відбиття ворожих атак.

Водночас у Харкові вночі пролунали вибухи, зокрема у Київському районі міста, попередньо, було зафіксовано удар ракетою.

Крім того, російські війська здійснили авіаудар по Запоріжжю пізно ввечері. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, отримали поранення.

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