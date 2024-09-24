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Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 24 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводжували 85 засобів повітряного нападу противника. Основний напрямок удару - північ та центр України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, для нічної атаки росіяни використовували:

  • одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Ростовської області (РФ);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору Брянської області (РФ);
  • одну ракету (тип встановлюється) з Курської області (РФ);
  • 81 ударний безпілотник з районів Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Повітряний напад був відбитий силами авіації, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою було збито 66 ударних "Шахедів" у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 безпілотників втрачено на кількох напрямках через активну протидію Сил оборони.

Нічна атака на Україну

Увечері 23 вересня в Києві та ряді областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.

Спершу сигнал тривоги пролунав у північних і східних регіонах, а близько 22:47 його оголосили в Києві та центральних областях. У цей час Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі в Чернігівській області, що рухалася в бік Київської.

Згодом стало відомо, що сили ППО працюють у Київській області для відбиття ворожих атак.

Водночас у Харкові вночі пролунали вибухи, зокрема у Київському районі міста, попередньо, було зафіксовано удар ракетою.

Крім того, російські війська здійснили авіаудар по Запоріжжю пізно ввечері. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, отримали поранення.

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Війна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніППО