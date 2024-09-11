Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала наша ППО

Ворог атакував одною балістичною ракетою "Іскандер-М" з Краснодарського краю РФ, двома зенітними ракетами С-300 з окупованої Донеччини, шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із Чорного моря та 25 ударними дронами "Шахед", запущеними з Курська, Єйська (РФ) і Криму.

Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У ході протиповітряного бою було збито 20 ударних дронів. Ще п'ять ворожих безпілотників були втрачено на території України, проте інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Протиповітряна оборона діяла в Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.