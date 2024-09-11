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Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала наша ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 11 сентября Воздушные силы Украины успешно отразили массированное воздушное нападение противника. По данным радиотехнических войск, было обнаружено и сопровождено 34 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал одной баллистической ракетой «Искандер-М» из Краснодарского края РФ, двумя зенитными ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области, шестью противорадиолокационными ракетами Х-31П из Черного моря и 25 ударными дронами "Шахед", запущенными из Курска, Ейска (РФ) и Крыма.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В ходе противовоздушного боя было сбито 20 ударных дронов. Еще пять вражеских беспилотников были потеряны на территории Украины, однако информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона действовала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Атака на Украину 10 сентября

В ночь на вторник, 10 сентября, российские войска совершили атаку на Украину с помощью нескольких ракет и десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 38 вражеских беспилотников.

Беспилотники противника пытались атаковать Киев по разным направлениям, однако все цели были сбиты.

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