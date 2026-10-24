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Росія вночі атакувала Україну дронами та "Бандеролями": як відпрацювала ППО

08:36 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росія вночі атакувала Україну дронами та "Бандеролями": як відпрацювала ППО Фото: сили ППО цієї ночі збили 101 ворожий дрон (Getty Images)
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У ніч на 24 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 126 ударними безпілотниками типу Shahed (із них - 61 реактивний), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Шаталово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий дрон (із них - 50 реактивні),

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія днями атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Ракета отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.

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