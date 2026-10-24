Росія вночі атакувала Україну дронами та "Бандеролями": як відпрацювала ППО

Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 24 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 126 ударними безпілотниками типу Shahed (із них - 61 реактивний), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Шаталово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий дрон (із них - 50 реактивні), Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.