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Россия ночью атаковала Украину дронами и "Бандеролями": как отработала ПВО

08:36 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину дронами и "Бандеролями": как отработала ПВО Фото: силы ПВО этой ночью сбили 101 вражеский дрон (Getty Images)
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В ночь на 24 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 126 ударными беспилотниками типа Shahed (из них - 61 реактивный), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Шаталово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский дрон (из них - 50 реактивных),

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия на днях атаковала Украину новой модификацией "Герани-5" под названием "Герань-5 К5-К". Ракета получила систему оптической навигации, а также большую дальность, скорость и высоту полета.

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