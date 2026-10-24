Россия ночью атаковала Украину дронами и "Бандеролями": как отработала ПВО

В ночь на 24 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 126 ударными беспилотниками типа Shahed (из них - 61 реактивный), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Шаталово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский дрон (из них - 50 реактивных),

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.