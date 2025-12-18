Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 18:00 17 грудня до ранку 18 грудня росіяни атакували 82 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.