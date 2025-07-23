Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру УЗ у двох областях

Ілюстративне фото: росіяни вночі обстріляли інфраструктуру УЗ у двох областях (facebook.com/DSNSZP)

У ніч на 23 липня російські терористи завдали цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській облатсях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці" (УЗ).

"Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих - тривають ремонтні роботи", - пише УЗ. "Укрзалізниця" додає, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, а рух потягів здійснюється за графіком.