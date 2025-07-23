Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру УЗ в двух областях

В ночь на 23 июля российские террористы нанесли целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре "Укрзализныци" в Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци" (УЗ).

"Укрзализныця" добавляет, что в результате атаки никто не пострадал, а движение поездов осуществляется по графику .

"Сейчас энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных - продолжаются ремонтные работы", - пишет УЗ.

Обстрел Украины в ночь на 23 июля

В ночь на 23 июля враг прибегнул к очередной дроновой атаке. Всего враг запустил 71 беспилотный летательный аппарат типа Shahed и дрон-имитатор с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 27 дронов. Также 18 БпЛА были локально потеряны.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях", - писали Воздушные силы.

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