Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знову почала збивати балістику

Обстріл України 27 серпня

Нагадаємо, Росія вночі 27 серпня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під атакою перебували Одеса, Київ, Харків, Полтавщина та інші регіони.

Зокрема, у Харкові дрон влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку, постраждав чоловік 30 років.

У Полтавській області був удар по промислових підприємствах Кременчуцького району та об'єкту енергетики на Миргородщині, без світла лишилися 7 населених пунктів.

Одесу атакували понад 7 годин: пошкоджено 16-поверхівку, два навчальні заклади, приватний будинок, елеватор, гаражі та авто.

У Києві уламки збитих дронів пошкодили двір та навчальний заклад, у Броварському районі на Київщині горять склади.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ, - у матеріалі РБК-Україна.