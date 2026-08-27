Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами, ППО знову почала збивати балістику

У ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами різних типів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема 7 балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували Україну:
Основні напрямки удару - Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено:
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.
Нагадаємо, Росія вночі 27 серпня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під атакою перебували Одеса, Київ, Харків, Полтавщина та інші регіони.
Зокрема, у Харкові дрон влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку, постраждав чоловік 30 років.
У Полтавській області був удар по промислових підприємствах Кременчуцького району та об'єкту енергетики на Миргородщині, без світла лишилися 7 населених пунктів.
Одесу атакували понад 7 годин: пошкоджено 16-поверхівку, два навчальні заклади, приватний будинок, елеватор, гаражі та авто.
У Києві уламки збитих дронів пошкодили двір та навчальний заклад, у Броварському районі на Київщині горять склади.
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ, - у матеріалі РБК-Україна.