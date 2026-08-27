Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами, ПВО снова начала сбивать баллистику

В ночь на 27 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами разных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, в том числе 7 баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
Основные направления удара - Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская области, Запорожье.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено:
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.
Напомним, Россия ночью 27 августа массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Под атакой находились Одесса, Киев, Харьков, Полтавщина и другие регионы.
В Харькове дрон попал в балкон 4-го этажа жилого дома, пострадал мужчина 30 лет.
В Полтавской области был удар по промышленным предприятиям Кременчугского района и объекту энергетики Миргородщины, без света остались 7 населенных пунктов.
Одессу атаковали более 7 часов: повреждена 16-этажка, два учебных заведения, частный дом, элеватор, гаражи и авто.
В Киеве обломки сбитых дронов повредили двор и учебное заведение, в Броварском районе Киевской области горят склады.
Детальнее о последствиях ночной атаки РФ, - в материале РБК-Украина.