Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами, ПВО снова начала сбивать баллистику

Обстрел Украины 27 августа

Напомним, Россия ночью 27 августа массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Под атакой находились Одесса, Киев, Харьков, Полтавщина и другие регионы.

В Харькове дрон попал в балкон 4-го этажа жилого дома, пострадал мужчина 30 лет.

В Полтавской области был удар по промышленным предприятиям Кременчугского района и объекту энергетики Миргородщины, без света остались 7 населенных пунктов.

Одессу атаковали более 7 часов: повреждена 16-этажка, два учебных заведения, частный дом, элеватор, гаражи и авто.

В Киеве обломки сбитых дронов повредили двор и учебное заведение, в Броварском районе Киевской области горят склады.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ, - в материале РБК-Украина.