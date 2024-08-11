Росія влаштувала пожежу на ЗАЕС: що відомо про ситуацію на станції і поруч з нею

Російські окупанти ввечері 11 серпня влаштували пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції , чим налякали мешканців Дніпропетровської області. Однак наразі радіаційний фон в нормі, а загрози для ЗАЕС немає.

Що відомо про ситуацію на окупованій атомній станції, - розповідає РБК-Україна .

Що сталося

Ввечері мешканці Нікополя помітили пожежу на території ЗАЕС, яка розташована по інший бік колишнього Каховського водосховища. Після цього голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що росіяни, за попередніми даними, запалили в одній з градирень ЗАЕС велику кількість шин. Він припустив, що це було зроблено з метою провокації або, щоб налякати українців.

Те, що це умисна російська провокація, підтверджують заяви самих окупантів. Так, російські ЗМІ поширили заяву колаборанта Євгена Балицького, який звинуватив українські війська в нібито обстрілі території ЗАЕС, який нібито і спричинив пожежу.

Яка ситуація на станції та довкола неї

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, станом на 22:30 радіаційний фон в районі ЗАЕС не змінився і перебуває в нормі. Але, за його словами, ситуація поблизу атомної станції посилено моніториться.

"Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне простежування радіаційного фону", - зазначав він.

Водночас глава Нікопольської РВА заявив, що ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав мешканців області зберігати спокій та не піддаватися російському залякуванню.

Градирні ЗАЕС - це споруди для охолодження води атмосферним повітрям. Вони розташовані на басейні-охолоджувачі, на значній відстані від енергоблоків атомної електростанції.

Як на пожежу відреагували в Україні

На російську провокацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її контролюють російські окупаційні сили, та закликав світ відреагувати.

"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - заявив президент.

Заява МАГАТЕ

Місія МАГАТЕ на сторінці у Twitter написала, що спостерігачі на ЗАЕС чули вибухи, а потім побачили сильний дим на північній частині станції. Спостерігачі самі не з'ясовували причину пожежі та вибухів, натомість МАГАТЕ посилається на заяву росіян на станції, що це нібито було наслідком атаки дрона.