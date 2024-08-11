Россия устроила пожар на ЗАЭС: что известно о ситуации на станции и рядом с ней

Российские оккупанты вечером 11 августа устроили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции , чем испугали жителей Днепропетровской области. Однако радиационный фон в норме, а угрозы для ЗАЭС нет.

Что известно о ситуации на оккупированной атомной станции, - рассказывает РБК-Украина .

Что произошло

Вечером жители Никополя заметили пожар на территории ЗАЭС, расположенный по другую сторону бывшего Каховского водохранилища. После этого глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне, по предварительным данным, зажгли в одной из градирен ЗАЭС большое количество шин. Он предположил, что это было сделано с целью провокации или, чтобы напугать украинцев.

То, что это намеренная российская провокация, подтверждают заявления самих оккупантов. Так, российские СМИ распространили заявление коллаборанта Евгения Балицкого, который обвинил украинские войска в якобы обстреле территории ЗАЭС, якобы и повлекшем пожар.

Какая ситуация на станции и вокруг нее

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, по состоянию на 22:30 радиационный фон в районе ЗАЭС не изменился и находится в норме. Но, по его словам, ситуация вблизи атомной станции усиленно мониторится.

"Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное наблюдение радиационного фона", - отмечал он.

В то же время глава Никопольской РВА заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал жителей области сохранять спокойствие и не поддаваться российскому запугиванию.

Градирни ЗАЭС - это сооружения для охлаждения воды атмосферным воздухом. Они расположены на бассейне-охладителе, на значительном расстоянии от энергоблоков атомной электростанции.

Как на пожар отреагировали в Украине

На российскую провокацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее контролируют российские оккупационные силы и призвал мир отреагировать.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", - заявил президент.

Заявление МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ на странице Twitter написала, что наблюдатели на ЗАЭС слышали взрывы, а затем увидели сильный дым на северной части станции. Наблюдатели сами не выясняли причину пожара и взрывов, вместо этого МАГАТЭ ссылается на заявление россиян на станции, что это якобы было следствием атаки дрона.