Росія влаштувала денну атаку на Київ: перші деталі

У військовій адміністрації розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу у Солом'янському районі загорілася офісна будівля. На місце події слідують екстрені служби.

"Виклики медиків у Шевченківський та Солом'янський райони. Бригади виїхали", - йдеться у заяві Кличка.

Мер міста повідомив, що у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ворожого дрона в 4-поверховій офісній будівлі виникла незначна пожежа та руйнування.

Кличко додав, що триває евакуація людей з верхніх поверхів будівлі. Згідно з попередньою інформацією, є постраждалі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхових будинків, а також школу, поліклініку, супермаркет і автозаправну станцію. Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічного удару російські окупанти навмисно прагнули завдати максимальної шкоди мирному населенню Києва.