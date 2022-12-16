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Росія вкрала понад 230 тисяч тонн металопродукції, - СЕО "Метінвест"

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П'ятниця 16 грудня 2022 16:31
Росія вкрала понад 230 тисяч тонн металопродукції, - СЕО "Метінвест" Фото: Росія вкрала понад 230 тисяч тонн металопродукції (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація почала красти металопродукцію групи "Метінвест" ще у 2014 році, коли окупувала Донбас, і продовжує це робити в Маріуполі, який було окуповано Росією, і де у компанії знаходяться два металургійні заводи - "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. Компанія вже подала позов до міжнародного суду за крадіжку, і змусить РФ за все заплатити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова в інтерв’ю італійській Corriere della Sera.

"Ми підготували до відправлення понад 230 тисяч тонн металопродукції (у Маріуполі, - ред.), і її вкрали росіяни. Звісно, ми відстежуємо та документуємо всі ці випадки. Це є частиною нашої судової справи проти Російської Федерації після того, як ми подали позов до Європейського суду з прав людини у зв'язку з окупацією та руйнуванням наших заводів і крадіжкою продукції. Ми будемо судитися з ними до останньої копійки за шкоду, яку вони завдали компанії", - заявив Риженков.

За його словами, наразі неможливо виключати імовірність того, що Європа купує сталь, викрадену з Маріуполя, адже росіяни продають її за підробними документами.

"Ми не можемо повністю виключити таку імовірність. Кожен сталевий виріб має сертифікат, де зазначено, звідки він походить, але люди можуть мати підроблені документи. Тож це (купівля краденого металу, - ред.) можливо", - додав він.

Риженков наголосив: випадки крадіжок Росією різноманітних українських товарів були зафіксовані ще у 2014 році, під час окупації Донбасу.

"Росія краде промислові товари з України не вперше. Це вже було у 2014, 2015 та 2016 роках. Вони крали з інших наших заводів на Донбасі, наприклад", - уточнив він.

Нагадаємо, "Азовсталь", ММК ім. Ілліча та "Запоріжсталь" звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження.

Такий грабіж є порушенням Римського статуту Міжнародного кримінального суду, за що передбачений трибунал.

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